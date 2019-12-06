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Restoranda parası çalındı

’da bir restoranda çantası çalınan hırsıza isyan etti. Gözyaşı döken Ebru Avaz, “Son paramdı. Çocuğuma bez alacaktım” dedi

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Restoranda parası çalındı
ANTALYA'DA, öğle yemeği için restorana giren Ebru Avaz'ın (21) elini yıkamaya giderken, masada bıraktığı çantasındaki 750 lira çalındı. Gözyaşı döken Avaz, polisi arayarak, yardım istedi. Restorana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

HIRSIZDAKİ RAHATLIĞA BAK
Masadaki çantanın içinden parayı alan hırsızın, bu sırada kameraya baktığı anlar görüntülere yansıdı. Görüntülere göre, hırsızın, parayı çaldıktan sonra cüzdanı yerine koyduğunu ve rahat tavırlar sergilediğini belirten Ebru Avaz, "O benim maaşımdan kalan son paramdı. Geri getirsin. Borcumu ödeyecektim. Çocuğuma bez alacaktım. 1 ayı nasıl geçineceğimi bilmiyorum. Başka param yok. Çok üzgünüm. Allah onun cezasını versin" diyerek, gözyaşı döktü. Polis, eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
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Restoranda parası çalındı
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