İşadamının köpek isyanı

ANTALYALI iş adamı İlker Balbay, Şirinyalı Mahallesi'nde sokak köpeklerinin ısırması nedeniyle yaralandı. Sabah spor yaparken 5 köpeğin saldırdığını ve çevredekilerin de yardımıyla kendisini kurtardığını belirten, Balbay olaydan sonra hastaneye giderek tedavisini yaptırdı. Balbay, sol bacağındaki köpek ısırıklarının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada tepkisini dile getirdi. Balbay, Muratpaşa Belediyesi'ne de konuyu şikayet etti.

YA ÇOCUĞA SALDIRSALAR

İlker Balbay paylaşımında, "Sokak köpeklerine sahip çıkalım. Yerleri sokak değil barınaklar olmalı. Bugün bana yarın size, çocuklarımız da var. Evimde iki köpek besleyen iyi bir hayvansever olarak eski Lara yolunda spor yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğradım. Yetkililere sesleniyorum, yeter artık bu hayvanlara sahip çıkın. Ben bir yetişkinim herkesin karısı, çocukları var" ifadelerine yer verdi.