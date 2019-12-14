Koyda büyük tehlike

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın eski Lara Caddesi üzerinde Şirinyalı Mahallesi'ndeki Konserve Koyu'nda tehlike çanları çalmaya başladı. Bölgedeki yapılaşma zaman zaman gündeme gelse de somut bir adım atılamaması yaşanabilecek bir felakete davetiye çıkartıyor. Toprak kaymalarının yaşandığı koya yapılan plaj santim santim denize kaymaya başladı.Antalya'nın kanayan yarası olan Falezler üzerindeki yapılaşma, tehlikeyi de beraberinde getirmeye devam ediyor. Yıllardır tartışma konusu olan Konserve Koyu'nda ki yapılaşmanın önüne geçilemezken bölgede her yağmur ve fırtına sonrası yaşanan çökmeler giderek artmaya başladı. Bunun yanında Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan Konserve Koyu Plajı için kurulan platform ve demir ayakların koyun dengesini bozup göçmelere zemin hazırladığı ileri sürüldü.Kış mevsimi nedeniyle plajın üzerindeki platform kaldırılması ile koyun yapısıyla nasıl oynanıldığı gün yüzüne çıktı. Plajın hemen üst kısmında taş ve kaya kopmaları yaşanırken bunları önlemek için alana hasır tel örgü çekilmesi dikkat çekti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, her yağmur ve fırtına sonunda denizde dalga çıktığında büyük tedirginlik yaşadıklarını belirterek önlem alınmasını istediklerini söyledi.MURTAPAŞA ilçesinin Lara kıyı bandında göçük tehlikesi sadece Konserve Koyu'nda yaşanmıyor. SABAH Akdeniz'in defalarca gündeme getirdiği eski Lara yolu üzerindeki Falez 3 parkı içinde ana kayadan ayrılan ve çatlaklar oluşan bölgede Muratpaşa Belediyesi tarafından giriş-çıkışları engellemek için yerleştirilen tabela kaldırılarak kayaların üzerine atıldı.