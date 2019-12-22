Asırlık çınar yaşamını yitirdi

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ntalya'nınKaş ilçesine bağlı Sarıbelen Mahallesi'nde oturan Türkiye'nin ve Antalya'nın en yaşlı insanlarından olan Ümmügülsüm Çetin, 113 yaşında son nefesini verdi. Kaş'a bağlı Sarıbelen Mahallesi'nde 12 çocuğundan biri olan Mehmet Çetin'in yanında yaşamını sürdüren Ümmügülsüm Çetin, eşi Mustafa Çetin'i 1998 yılında kaybetti. Kaş'ın en yaşlı olarak bilinen Ümmügülsüm Çetin, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ümmügülsüm Çetin, bin 500 kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Sarıbelen Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.