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için erken önlem

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Şırıngalı çikolata için erken önlem

ANKARA ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın kapağının boğaza kaçması sonucu yaşanan ölümler sonrası gözler okul kantinlerine çevrildi. Türkiye genelinde yapılan denetimlerle, Antalya ve ilçelerinde de okul kantinlerinde ürünler incelendi. Ancak Antalya'nın Alanya ilçesinde 105 okul kantininde denetim yapan zabıta ekiplerinin, Ankara'daki korkunç olay yaşanmadan önce önlem aldığı ortaya çıktı.

OLAY OLMADAN
Alanya Belediyesi zabıta ekipleri yaptıkları açıklamada, ekim ayında okul kantinlerinde satılan şırıngalı çikolatanın riskli bulunarak toplatıldığını ve imha edildiğini açıkladı. Açıklamada denetimlerin ve toplatılan şırıngalı çikolatanın da fotoğrafı yer aldı. Zabıta ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak hijyen ve güvenlik denetimlerini de sürdürüyor. Zabıta Müdürü Hasan Akın, "Denetimler artarak devam edecek. Öğrencilerin sağlığına zarar verebilecek gıda satışı yapan, hijyen kurallarına uymayan işletmelere izin verilmeyecek" dedi.

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Şırıngalı çikolata için erken önlem
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