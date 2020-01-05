Evde sıkılmayın kursa gidin

Antalyalıkadınların evde oturup boşa vakit geçirmeleri yerine açılan belediyelerin meslek edindirme ve sanat kursları büyük ilgi gördü. Binlerce kadın kurslara katıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (ATASEM) 2019-2020 ikinci dönem kurslarına 10 bin 434 kişi kayıt yaptırdı. Başvuruların yarın akşama kader devam edeceği ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursularında 108 branşta 350 kurs verilecek. ATASEM'lerde meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarında kurslar verilecek. 32 kurs merkezinde kursiyerler 3 Şubat'ta ders başı yapacak.Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM)'nde açılan meslek-sanat ve hobi kurslarına ise 2 bin 921 kişi katıldı. Doyran, Çakırlar, Gürsu, Uncalı, Toros ve Liman Mahallelerinde yer alan kurs merkezlerinde, sosyal-sanat ve mesleki alanda eğitim veriliyor. Özellikle resim, ahşap, dikiş-nakış, el-ayak bakımı gibi el becerisi kurslarına büyük ilgi gösteren kursiyerler ortaya çıkardıkları eserlerle dikkat çekiyor. Yabancı uyruklu vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği KONSEM'de Rusya, Ukrayna, İran, Irak, Afkanistan, Tacikistan gibi bir çok ülke vatandaşı Türkçe kursları da devam ediyor.

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