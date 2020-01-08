Müzede tarih dersi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'ndeki Özel Yörük Müzesi, Yörük kültürünün tüm öğelerini tek çatı altında birleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen müzeyi ziyaret edenler, kıl çadırlardan yün eğirme aletlerine, eski silahlardan el dokuması halı ve kilimlere, mutfak eşyalarından tarım aletlerine kadar çok sayıda eseri birebir görüp dokunarak bilgi alma şansı buluyor.4 bin metrekare alanda kurulu müze, yaklaşık bin etnografik esere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca müze bahçesinde açık alanda Yörük göçünü temsil eden heykeller kurularak, Yörük göçü tasvir edildi. Bu yıl 30 bin kişinin ziyaret ettiği müzeye okullar da yoğun ilgi gösteriyor. Birçok okul müzeye gezi düzenleyerek tarih dersini uygulamalı olarak işliyor.Müzeyi öğrencileriyle ziyaret eden Hatice Sezer Anadolu Lisesi Müdürü Ali Kaplan da zaman zaman tarih derslerini müzede işlediklerini, öğrencilere farklı bir ortamda bizzat anlatılan konunun somut örneklerini gösterme imkanı bulduklarını söyledi. Kaplan, "Çocuklarımızın çok dikkatini çekiyor. Geçmişle bağ kuruyor. Atalarıyla bir bağlantı yakalıyorlar. Tarih dersi işleniyor. Türk milletinin iktisadi, tarih, sosyal ve ekonomik geçmişini burada görebiliyoruz" dedi.

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