Hanımeli’ne destek

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Girişimci İşkadınları Derneği'nin (AGİDER), 2020 yılının ilk toplantısını üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Arka Barut Hotel'de yapılan toplantının konuğu Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan oldu.AGİDER Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran, kadın girişimciliğinin önemine vurgu yaparak, bölgede kadınlar için gerçekleştirdikleri projeleri ve 2020 yılı hedeflerini özetledi. Konyaaltı'nda gerçekleştirdikleri Hanımeli Girişim Merkezi projesiyle bölgede fark yaratmayı düşündüklerini anlatan Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ise "Bu merkezden özellikle kendi markasını yaratmış kadınlar ortaya çıkacak. Ayrıca meslek edindirme kursları kadınlarımızın meslek edinmesi noktasında etkili oluyor" dedi. Bostan'a plaket veren AGİ-DER Başkanı Sayın, kadın girişimciliği ve 'Hanımeli Projesi'ne destek vereceklerini belirtti.