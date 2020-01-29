Belediye başkanı kazada yaralandı

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ISPARTA'NIN merkeze bağlı Sav beldesinin Belediye Başkanı AK Parti'li Şakir İpekçi'nin de içinde bulunduğu otomobil, takla attı. Kazada, Başkan İpekçi, oğlu Mustafa İpekçi ile aynı araçta bulunan Hüseyin Uçman yaralandı. Kaza, Isparta- Antalya karayolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan nedeniyle kontrolden çıkan araç takla attıktan sonra yol kenarında yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Başkan İpekçi ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Başkan İpekçi, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim küçük çaplı bir trafik kazası geçirdiğim doğrudur. Sağlık durumum iyi, endişelenecek bir durum yoktur. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim" dedi.