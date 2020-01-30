Önlemler çare olmadı

Antalya'nın Kepez ilçesinde son bir ay içinde meydana gelen ölümlü motosiklet kazaları, gözleri kazaların meydana geldiği Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki yeni yola çevirdi. Henüz bağlantının yapılmaması nedeniyle trafiğe kapalı olan yol özellikle motosiklet tutkunu gençlerin hız ve akrobasi denemelerinin adresi oldu. Aynı bölgede Alihan Dilek (18) ile askere gidecek olan Serdar Kilit (20) 4 Ocak'ta yarış yaparken, Mehmet Çetin (20) 27 Ocak'ta ise tek tekerle sürüş denemesi yaparken geçirdiği kazalarda hayatlarını kaybetti.Oğlunu kazada kaybeden Adem Çetin ise aynı bölgede 1 ay içinde 6 gencin motosiklet kazasına kurban olduğunu söyledi. Acılı baba, önlem alınmasını istiyerek yolun trafiğe kapatılmasını istedi. SABAH Akdeniz muhabiri, 6 gence mezar olan o yola giderek alınan tedbirleri yerinde inceledi. Yolun gerekli önlemler yerine getirilerek araç girişine kapatıldığı gözlemlenirken, gençlerin bu engelleri aşmak için her yolu denediği de fotoğraflara yansıdı.Trafik levhaları ve beton bariyerler ile önlem alınan yolda akıl almaz görüntüler ortaya çıkıyor. Dev bariyerler motosiklet sürücüleri tarafından devrilmiş durumda. Ölüm pisti olarak bilinen bu yolda yaya geçitlerinde de önlem alınmış durumda. Burada yarış yapmak isteyenlerin kaldırımdan girmememsi için dev taşlar yerleştirilmiş. Ancak hız tutkunlarını bu da durduramamış. Yola döşene kaldırım taşları bile çalınırken, elektrik direkleri de yerinde sökülmek için uğraşılmış. Ortaya çıkan tablo, olayın trafik boyutunun yanı sıra, güvenlik riskini de gözler önüne serdi. Ormanlık alana sınır olan yolda toplanarak geceleri yarış yaptığı yolda yakılan ateşin izleri, yangın tehlikesini de akıllara getiriyor. Ayrıca çok sayıda alkollü içecek şişesi de dikkat çekiyor.Bölge halkı ise yolda yaşananlardan tamamen usanmış durumda. Özellikle gece trafiğe kapalı yola bağlantısı olan caddelerden bile geçmekten korktuklarını anlatan vatandaşlar, "O yolda yaşanan trafik kazaları sadece olayın bir boyutu. Çok daha tehlikeli olayların yaşanmasından korkuyoruz" dedi. Vatandaşlar, gece sabit emniyet birimlerinin bölgede görevlendirilmesini talep ediyor.

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