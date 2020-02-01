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Sahnede renk cümbüşü

ve Balesi’nde sunulan ‘Romeo ve Jüliet’ ile ‘salı günü sahnelenecek ‘Memleketim’ müzikali kostümleri dikkat çekti

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Sahnede renk cümbüşü
Antalya Devlet Opera ve Balesi sahnesinde renk cümbüşü yaşanıyor. 'Romeo ve Juliet' adlı eseri bu sezon ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunan ANDOB, 'Memleketim' müzikalinin hazırlıklarını tamamladı.Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği 'Romeo ve Juliet' balesi, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

ESKİ BİR AŞK HİKAYESİ
Müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan libretto ve koreografisini ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın hazırladığı eserde, librettonun ele alınışı, müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan 'Romeo ve Juliet'in kostümleri renk cümbüşü oluşturdu.

TÜRKÜLERLE ANADOLU ESİNTİSİ YAŞANACAK
ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, 'Memleketim' müzikalini 4 Şubat 2020 Salı akşamı 20.00'da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde Antalyalı sanatseverler ile tekrar buluşturmaya hazırlanıyor. Aralık ayında dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan eser, Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıyor.
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