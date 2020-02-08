Havada aşk var

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna başta olmak üzere 50 ülkeye 60 milyon dal kesme çiçek gönderildi. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, , bu yıl geçen yıldan 6 milyon dal fazla çiçek ihracatı yaptıklarını bildirdi.Yılmaz, "Özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna'ya yoğun sevkiyatlarımız oldu. Sevgililer Günü için 6.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Son sevkiyatlarımızı yapıyoruz. TIR ile gönderim bitti, bugünden sonra çiçek isteyen müşterilerimize uçakla sevkiyat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.ÇIÇEKÇILIKLE uğraşan Zeliha Çetin de "Dünyaya gönderilen çiçekler elimizden geçiyor. Çiçekle uğraşmak çok güzel. Sevgililer Günü'ne özel bir anlam yüklüyor, sevginin gücünü yansıtıyor. Bugüne kadar hiç hediye çiçek almadım. Çiçek almak benim de hoşuma gider. Evlenince eşimden çiçek bekleyeceğim" diye konuştu.