Haşim İşcan’da korkutan tablo

Antalya'nın en önemli sanat kurumlarının eserlerini sahnelediği Haşim İşcan Kültür Merkezi, adeta bakımsızlıktan dökülüyor. Dış cephe kaplamaları düşen, demir merdivenleri paslanarak çürüyen, zemini çatlayan ve duvarları sprey boyalarla yazılarla dolu olan merkezi görenler şaşırıp kalıyor.Dünyada en fazla antik kent bulunan şehirde 2 bin yıllık eserler ayakta kalırken milenyum yılının binasının dökülmesi dikkat çekiyor. Eski toptancı halinin bulunduğu alanda yıkılan AVM'nin arsası karşılığında aynı müteahhide yaptırılan ve 2006 yılında hiz- mete Haşim İşcan Kültür Merkezi her geçen gün yıkılmaya yüz tutuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li eski Başkanı Bekir Kumbul döneminde ihale edilen ve AK Partili Menderes Türel döneminde hizmete giren binayı, Antalya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ortak kullanıyor.Yapıldığı dönemde Altın Portakal Film Festivali gösterimleri için tasarlanmış fakat daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın isteğiyle opera ile tiyatronun kullanımına tahsis edilen merkezin bir bölümünü ise asıl mülkiyet sahibi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Merkezi olarak kullanıyor. 2 Kültür Bakanlığı'na ait 3 kurum tarafından kullanılan merkezin, çok başlılık nedeniyle binada her yıl yapılması gereken onarımların yapılamadığı ileri sürülüyor.HIÇBIR onarım yapılmayan binanın dış cephesinde yağmur ve nem nedeniyle kaplamalar koparken, kararmalar çirkinlik oluşturuyor. Çökme ve kopmaların yaşandığı duvarlar ise risk oluşturuyor. Merkezin ön cephesinde olduğu kadar arka cephesindeki durum içler acısı görünüyor. Demir korkuluklara asılan halı ve paspaslar günlerdir öylece dururken, duvara sprey boya ile yazılan yazılar ise terk edilmiş bina görüntüsü veriyor. Binanın kolonlarında oluşan aşınma ve dökülmelerin görünmemesi için afişlerle makyaj yapılması dikkat çekiyor.

BUGÜN NELER OLDU