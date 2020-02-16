Polis çileden çıktı

ANTALYA ve Burdur'da sürücüler, denetimlerde polisleri çileden çıkardı. Kimisi hakaret etti kimisi de denetimden kaçmak için gaza basıp kaza yaptı.

HAKARET ETTİ İDDİASI

Antalya Kemer'de Atatürk Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, emniyet kemeri takılı olmadığı için 01 AAP 578 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa E.'yi durdurdu. Polisle tartışan Mustafa E., uygulamanın şehir içinde değil ana yollarda yapılması gerektiğini savundu. "Cezayı yazacaksanız yazın ama bu yaptığınız helal değil. Aptalca bir iş. Bakın kamera da orada" dedi. Mustafa E.'nin, kendisini durduran trafik polisi Yıldıray Çaptır'a da hakaret ettiği öne sürüldü. Polisin şikayetçi olduğu Mustafa E., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı

EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ

Antalya Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde devriye görevi yapan motorize 'Yunus' ekipleri, E.Ş. yönetimindeki 07 EIZ 95 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına rağmen kaçan sürücüyü, çok sayıda polis ekibi takibe başladı. Gazi Bulvarı'na çıkan sürücü yakalandı. E.Ş., polisin "Neden kaçıyorsun, canından daha mı önemli?" sorusuna, "Alkollüydüm. Ne söyleseniz haklısınız" karşılığını verdi. E.Ş.'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'kent trafiğini tehlikeye sokmaktan' cezai işlem uygulandı.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Burdur Milli Egemenlik Caddesi'nde ise polisin 'dur' ihtarına uymayan S.K. (52), kısa bir kovalama sonunda direksiyon hakimiyetini kaybedip Şirinevler Mahallesi'ndeki bir evin duvarına çarptı. Araçtan inip yaya olarak kaçmak isteyen S.K., kıskıvrak yakalandı. 2.39 promil alkollü olduğu, otomobilinin sigortası ile muayenesi olmadığı da saptanan S.K.'nin sürücü belgesi, 3'ncü kez alkollü araç kullanmaktan iptal edildi.