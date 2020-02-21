Turizm geliri yüzde 15 artacak

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

FRAPORT TAV Antalya Havalimanı ev sahipliğinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu, havacılık sektörünü buluşturdu. Antalya'nın ilk kez ev sahipliği yaptığı dünyanın en önemli havacılık fuarlarından olan Connect Forumu'na 70 havayolu firması ve 200'ün üzerinde havalimanı temsilcisi katıldı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Foruma katılan 70 hava yolunun 40'dan fazlası hiç Antalya'ya uçmuyor" dedi ve bu firmalardan 3 tanesi ile uçuş noktasında büyük mesafe kat ettiklerini bildirdi. Varol hedeflerinin Antalya'yı 12 ay uçuşun devam ettiği ve turizmin sürdüğü bir destinasyon yapmak olduğunu sözlerine ekledi.Forumda konuşan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği(AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise "Turist sayısı artarken, gelir de artacak. 2020 yılında 16 milyonun üzerine çıkarken gelirlerimizi de arttırmayı hedefliyoruz. Bizimde bu sene gelirlerimizi yüzde 10 ile 15 seviyesinde arttırmamız lazım" dedi.