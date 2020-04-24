N’Sakala’ya BJK kancası

AYTEMIZ Alanyaspor'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala'nın bir süredir görüştüğü Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın almak için büyük uğraş verdiği N'Sakala pazarlığında siyah beyazlılar elini çabuk tuttu.Sezon sonunda Rebocho'nun kiralık kontratının bitip Fransa'ya dönecek olmasıyla birlikte takımın bir diğer sol beki Caner Erkin'in de sözleşmesinin bitecek olmasını göz önünde bulunduran Beşiktaş, transferde ilk hedefi bu bölge olarak belirlemişti. Alanyaspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki sol bek konusunda hızlı hareket eden Kartal'ın, Fenerbahçe'nin de devrede olmasına rağmen oyuncunun eski hocası Sergen Yalçın'la çalışmak istemesi sebebiyle transferde mutlu sona ulaştığı öğrenildi.Siyah beyazlıların Demokratik Kongolu başarılı futbolcuyla 2+1 yıllığına el sıkıştığı ifade edildi. Tecrübeli ismin, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Başarılı ismin maaşının ilerleyen yıllarda 100'er bin euro artacağı kaydedildi. N'Sakala, Alanya'da 4 sezon 120 maçta forma giyip istikrar abidesi oldu.