Sural anısına çelenk bırakıldı

AYTEMIZ Alanyaspor Kulubü , 29 Nisan 2019'da Kayserispor deplasman dönüşünde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Josef Sural'ı, kazanın yaşandığı yere çelenk bırakılarak andı.KAZA yerinde yapılan anma törenine Kulüp Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Enver Vural ile Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu katıldı. Dinek mevkiinde kazanın yaşandığı yerde yapılan törende Sural'ın anısına siyah çelenk bırakıldı. Başkan yardımcımız Yüksel, "Elim bir kaza sonucu geçen yıl aramızdan ayrılan futbolcumuz Sural'ı özlemle anıyoruz. Onu asla unutmayacağız ve her zaman kalbimizde yaşatacağız" dedi. Sural'in arkadaşı Hüseyin Karadağ ise Çekçe ve Türkçe yaptığı konuşmada Josef Sural adına bir anma töreni düzenlemek istedikleri için buraya geldiklerini belirtti. Bunu her yıl yapmak istediklerini anlatan Karadağ, "Yalnız koronavirüsten dolayı taraftarlarımız gelmedi ama önümüzdeki yıl daha farklı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.ÖTE yandan, futbolcuların bulunduğu VIP minibüsün kazadan birkaç saat önce bir akaryakıt istasyonunda durduğu, bu sırada da bir taraftarın futbolcuları görüp çektiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta futbolculardan Baiano'nun ayakta minibüsün arka kapısının önünde durduğu, hemen önünde de kaza sırasında o kapıdan fırlayıp yaşamını yitiren Josef Sural'ın oturduğu görüldü. Sural'ın ölümünün birinci yılı nedeniyle bazı futbolcular sosyal medyada paylaşımlarda bulunup anma yaptı.