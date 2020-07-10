ALKÜ’ye ‘kalp’ten tebrik

ANTALYA Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji ekibinden 2 başarı birden geldi. ALKÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Davran Çiçek, son teknoloji cihazlarla donatılan anjiyo ünitelerinde, ilk periferik arter ameliyatını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Çiçek ayrıca kısa bir süre içerisinde 500 hastanın anjiyo işlemini başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.Prof. Dr. Çiçek, "Kardiyoloji ekibi olarak yeni cihazlarımızla birlikte kalp haricindeki bacak, böbrek, beyin damarlarına müdahale etmeye başladık. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Başhekimimiz Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'nın desteği ile büyük bir merkez olma yolundayız" dedi. Prof. Dr. Devran Çiçek, anjiyo sayısının 500'e ulaşmasının da bunun göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.