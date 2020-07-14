Antalya’nın 5 devi ilk 500 listesinde

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO), Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. İSO 500 listesinde Türkiye'nin en büyükleri arasına Antalya'dan beş firma girmeyi başardı. Antalya'dan net satışları 1 milyar 209 milyon 483 bin TL olan AGT Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş., 2019 yılında listede 198'inci oldu. Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. ise 919 milyon 450 bin TL net satışla 318'inci sırada yer aldı. ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. de 330'uncu oldu. Şirketin net satışları 728 milyon 262 bin TL olarak açıklandı. Listeye, Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş., 417'inci, Eti Elektrometalurji A.Ş. 496'ncı sıradan girdi.Antalyalı firmaların başarısı ekonomi dünyasında da ses getirdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, üyeleri olan 5 firmayı gönülden tebrik ettiğini açıkladı. Başkan Çetin, "2 firmamızın sıralamadaki yeri yükselirken 3 tanesinin de gerilediğini görüyoruz. 2018 yılında ilk 500 içerisinde Isparta ve Bucak'tan birer temsilcimiz de yer alıyordu. Ancak 2019'da yerlerini koruyamadıklarını görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda Antalya'dan daha çok firmanın en büyükler listesinde yer almasını diliyorum" şeklinde konuştu.Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise listeye giren 5 firmanın toplamda 5 bin kişiye istihdam sağladığını ve 3.7 milyar liralık satış gerçekleştirdiğini belirterek, bu şirketlerin Antalya ekonomisi için önemini vurguladı ve firmaları tebrik etti. Firmaların faaliyette bulunduğu Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar ise "Sanayiciliğin ve üretmenin her geçen gün daha da zorlaştığı bir ortamda elde edilmiş böylesi bir başarı hem Antalya'mız hem de bölgemiz için gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.