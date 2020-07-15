7 ilçeye yeni kaymakam

ANTALYA'DA 7 ilçenin kaymakamı, Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile değişti. Merkezde, Kepez Kaymakamlığına Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Döşemealtı Kaymakamlığı'na Edirne Keşan Kaymakamı Nuri Özder atandı. Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgedek Erzurum Vali Yardımcısı, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk Adana Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu Antakya Kaymakamlığı'na atanırken, yerine Karabük Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezler geldi. Ayrıca Kumluca Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Elmalı Kaymakamlığı'na Tunceli Cemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, Kaş Kaymakamlığı'na Erzurum Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Finike Kaymakamlığı'na ise Şırnak İdil Kaymakamı Zafer Sağ atandı. Antalya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat Çankırı Vali Yardımcılığına atanırken, Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak ise Antalya'da görevlendirildi. Düzce Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu ve Ankara Şereflikoçhisar Kaymakamı Sedat Yıldırım Burdur Vali Yardımcılığı'na getirildi.