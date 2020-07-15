İkinci dalga riski korkutuyor

BURDUR'DA koronvirüs salgınıyla ilgili gelen son haberler korkuttu. Çavdır ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan damadın, düğün yaptığı köy karantinaya alındı. Kızıllar Köyü'nde düğün yapan Hilmi K, düğünden iki gün sonra baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 teşhisi konulan ve genel sağlık durumu iyi olduğu belirtilen damat, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Testi negatif çıkan gelin Şeyma K. da aynı hastanede gözetim altında tutuluyor. Giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle kapatılan köyde karantina uygulaması başlatılırken, damadın köyde temasta bulunduğu tespit edilen 40 kişi de evlerinde gözlem altına alındı. Son olarak Gölhisar ilçesinde 4 kişinin yaşadığı Yusufça beldesinde karantina uygulaması başlatılmıştı. İlk etapta belge genelinde uygulanan karantina daha sonra 4 eve düşürüldü. Diğer taraftan 58'inci Piyade Alayı'nda Covid-19 testleri pozitif çıkan 33 askerin tedaviye alındığı, temaslı oldukları 221 askerin de öğrenci yurdunda karantinaya alındığı açıklandı.