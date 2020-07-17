Başkanın mezarı 18 yıl sonra açıldı

TRAFİK kazasında 2002 yılında yaşamını kaybeden Antalya'nın Alanya ilçesinin eski Kestel Belediye Başkanı İsa Küçülmez'in mezarı babalık davası nedeniyle 19 yıl sonra açıldı. Kestel Han Önü Mezarlığı'nda mermerle kaplı 5 tonluk mezarda 2 mezar kazıcı çalıştı. İşlem sırasında hakim ve kolluk kuvvetleri de hazır bulundu. Adli tıp uzmanı ve otopsi yardımcısı tarafından mezardan test için DNA örneği alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Tartışmalı süreç İ.A.B.'nin, ölümü sonrası İsa Küçülmez'in babası olduğuna dair iddialar üzerine başlamıştı. İ.A.B.'nin iddiasına göre, Alman vatandaşı olan annesi C.B. ile merhum Küçülmez'in 1986 yılından itibaren 15 yıllık bir ilişkileri oldu. İ.A.B. İsa Küçülmez'in kazada öldüğü sırada annesinin kendisine 2.5 aylık hamile olduğunu belirterek, İsa Küçülmez'in soyadını alabilmek için dava açtı. Alanya 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davada daha önce de mezarın açılması kararı verilmişti ancak ailelerin anlaşması sonucu bu işlem iptal edilmişti. Ancak İ.A.B. ve annesi C.B. ile Küçülmez ailesinin anlaşamaması üzerine mahkeme yeniden mezarın açılarak DNA örneği alınmasına karar verdi. Süreci yapılacak testin sonucu çözecek. 2002 yılında yaşanan trafik kazasında Sadık Sele yönetimindeki 07 E 8345 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nihat Küpeli yönetimindeki 06 BF 898 plakalı otomobil, Konya-Ankara yolunun 63'üncü kilometresinde çarpıştı. Kazada, İsa Küçülmez ile İl Genel Meclisi üyesi Mustafa Yüksel ile diğer araçtaki 4 kişi yaşamını yitirmişti. Mehmet AL / ALANYA