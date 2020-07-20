Lavanta kokulu başarı hikayesi

Antalya'da şirketlerde müdürlük yapan 52 yaşındaki Göçer, işsiz kalınca önceden köy statüsünde olan arsasının bulunduğu mahalleye yerleşti. Kendi işinin patronu olmak isteyen Göçer, daha önce ziyaret ettiği lavanta bahçelerini mahallesinde de kurmaya karar verdi. Odabaşı Mahallesi'nde 2.5 yıl önce lavanta ekimi yapan Göçer, kısa sürede istediği sonucu aldı. Yerleştirdiği ahşap pencere, bisiklet ve salıncaklarla tarlasını ziyaretçilere açan Göçer, 10 dönümlük 'mora boyanan' tarlayla doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekmeyi başardı.

STRESTEN KAÇTI

Göçer'in girişimciliğinden etkilenen çevredeki diğer çiftçiler de tarlalarına lavanta ekmeye başladı. Göçer, zorlu ve stresli geçen iş hayatının ardından lavanta üretimiyle farklı bir dünyaya kapı araladığını söyledi. Lavanta üretimi yapmaya karar verdiğinde ilk başta çevresindekilerin başaracağına inanmadığını aktaran Göçer, "Başarılı olduk. İyi ki burayı oluşturmuşum. Çok sayıda yerli ve yabancı turist lavanta bahçesine ziyarete geliyor" dedi.

KOMŞULARA ÖRNEK OLDU

Göçer, lavanta bahçesinin ilgi görmeye başlamasıyla çevresinde üretim yapmak isteyenlerin de arttığını anlattı. Üretime başlamak isteyen komşularına danışmanlık yaptığını anlatan Göçer, "Burasının güzel bir lavanta köyü olacağına inanıyorum. Köye katkımın olduğunu düşünüyorum, buraya çok fazla ziyaretçi gelmeye başladı. Çevrede lavanta üretimine başlayan üreticileri, tarlalarını ziyarete açmaları için teşvik ediyorum. Onlara yardımcı olmak, yol göstermek beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. Mahalleliden Hasan Yumuk, daha önce arpa, yonca ürettiklerini, Serpil Göçer'den etkilenerek lavantaya yöneldiklerini söyledi. Lavanta üreticisi Ali Akar da komşularından etkilenerek 6 dönümlük tarlaya lavanta ektiğini belirterek, "Lavanta üretiminden çok memnunuz" dedi. Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilge Gözen ise Göçer'in girişimciliği ile herkese örnek olduğunu bildirdi.