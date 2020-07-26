Canavar tatil yapmadı

TRAFIK canavarı hafta sonunda tatil yapmadı. Antalya Kepez, Manavgat ve Korkuteli ilçeleri ile Burdur'daki kazalarda 9 kişi yaralandı.

YAŞLI ADAM SIKIŞTI

Korkuteli'nde Niyazi Karabulut (78) idaresindeki 07 CZJ 70 Plakalı otomobili ile tali yoldan ana yola çıkarak karşı tali yola atlayacağı sırada Ayşe Korucu ( 35) idaresindeki 07 ANK 96 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada aracında sıkışan Karabulut'u itfaiye ekibi kapıyı keserek kurtardı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Korkuteli Karşıyaka Mahallesi'ndeki kazada ise Mustafa Oğuzhan Sarı (46) idaresindeki 72 BD 699 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan Kübra Yıldıran (38) idaresinde 07 KY 916 plakalı otomobile çarptı. Orta refüje çıkarak durabilen otomobil ile diğer aracını sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

UCUZ ATLATTILAR

Antalya Kepez'de ise 06 BUG 931 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Salman, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'ne giriş için kullanılan yan yolu ana cadde zannedince otomobiliyle refüje çarptı. Kazada Salman ve beraberindeki Fethiye Er, Arzu Kılıç, Sami Yılmaz yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİKKATSİZ SÜRÜCÜ

Burdur'da ise Dilek Uğurbaş (35) yönetimindeki 15 AR 530 plakalı otomobil, Kışla Caddesi'nde park halindeki 15 AYY 260 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada aracında sıkışan Uğurbaş, itfaiye ekiplerin yarım saatlik çalışması sonrası kurtarıldı. Uğurbaş, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OTOMOBIL DURAĞA DALDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise Yusuf Varol'un kullandığı 07 LD 266 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak D-400 karayolu kenarında bulunan minibüs durağına daldı. Durakta Manavgat'a gitmek için minibüs bekleyen Orhan Erkan yaralandı.