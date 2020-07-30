Bereketiyle geldi

Antalya'da Kurban Bayramı nedeniyle çocuklar başta olmak üzere dar gelirli ailelerin imdadına yine yardım severler yetişti. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyeleri, Derya Reyhan'ın 10 yıl önce tek başına başlattığı 'Bir damla sevgi' hareketi ve 'Antalya Yerlisiyiz ve Antalya Melekleriyiz' isimli platform bayramlıklarla yüzleri güldürdü. 3 koldan iyilik hareketinin sıcaklığı bayramdan bir gün önce evlerde mutluluk yaşanmasını sağladı.

GÖNÜLLÜ GENÇLER

Antalya Havalimanı'nda yolcular tarafından unutulan eşyalar ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Gönüllük Kulübü üyeleri, unutulan eşyaları alıp pazar yerlerinde stant açarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Daha önce Kepez ilçesindeki Varsak Semt Pazar'ında kıyafetten, ayakkabıya, çocuk arabasından oyuncağa kadar 3 kamyon eşyanın bir kısmını dağıtan gönüllerin yeni adresi Korkuteli Kızılağaç, Datköy ve Manavgat'ın Sülek mahallesindeki aileler ile çocuklar oldu. Korkuteli'nin iki kırsal mahallesinde evleri tek tek dolaşıp ihtiyaç sahibi ailelere havalimanında yolcuların unuttukları kıyafet, şapka, kemer ve benzeri malzemelerden verdi.

BAYRAM HEDİYESİ

Antalya'da yardım gönüllüsü Derya Reyhan'ın 10 yıl önce tek başına başlattığı 'Bir damla sevgi' hareketi de Antalya'da 500, Van ve Konya'da ise bin çocuğu sevindirdi. Arkadaşı Safiye Çağlarsu ile kızı Zehra ve oğlu İsmail Tok'un da desteği ile 4 kişilik grup, şehir merkezinde maddi durumu iyi olmayan önceden belirlenen 500 çocuğa tek tek ulaştı. Onların isteklerini ve ihtiyaçlarını belirledi. Ailelere ve çocuklara ayakkabı, giyecek ve bayram hediyesi götürüldü. Bir çok aile ve çocuk ise sevinç gözyaşlarına büründü.

70 BİN ÜYELERİ VAR

Antalya'da 3 yıl önce Pınar Karataş ve Sinem Açıkalın tarafından kurulan, 'Antalya Yerlisiyiz ve Antalya Melekleriyiz' isimli platform, maddi yardımlarına devam ediyor. 70 bin kadının bulunduğu platformda toplanan paralar sayesinde, bayram öncesi çocuklara kıyafet alındı. Karataş, "Biz yardım yapanlara 'iyilik meleğimiz' diye hitap ediyoruz. Bu güzel yürekli iyilik meleği kadınlarımız sayesinde bugüne kadar onlarca aileye yardım ettik. Platform, her yıl olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahipleri aileleri yalnız bırakmadı. Güzel yürekli kadınlarımız sayesinde çocuklarımıza bayramlık alındı. Kurban etleri dağıtıldı. Erzak yardımları yapıldı. Bizler iyi insanları bir araya getirerek yardıma muhtaç insanların yalnız olmadıklarını göstermek istiyoruz" diye konuştu.



DÜĞÜN BİLE YAPTILAR

BAYRAMLIKLARIN bugün sahiplerine ulaşması için Van ve Konya'ya çocuklara verilmek üzere kolileri gönderdiklerini belirten Derya Reyhan, "Emniyet müdürlükleri aracılığı ile yardıma muhtaç yoksul çocukları ve ailelere ulaştık. Van'da 100 çocuğu tepeden tırnağa giydirdik. Konya'da da kırsal bölgelerde 120 çocuğu sevindirdik. Maddi durumu iyi olmayan genç bir kızın kına gecesini düzenledik, gelinliğini aldık ve düğününü de yaptık. Eşyası olmayan 10 aileye de destek olduk. Katkılarımız devam edecek" dedi.