Şimşek Erzurum’da güç depoluyor

Aytemiz Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Yüksek İrtifa Kamp merkezinde Teknik Direktör Çağdaş Atan ve yardımcılarının nezaretinde dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Antrenmana, Denizlispor'da kiralık oynadıktan sonra geri dönen İsaak Sackey de katıldı. Sackey'in taktik çalışmada topa hakim olması teknik heyeti sevindirirken takıma yeni transfer olan Davidson, Berkan, Efkan ve Fatih Aksoy ise çabuk adapte oldu. Şimşek'in son antrenmanı taktik çalışma ile sona erdi.Aytemiz Alanyaspor'un geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan renklerine bağladığı 29 yaşındaki stoper Lokman Gör, 1'nci Lig ekiplerinden Altay'a transfer oldu. Kariyerinde Antalyaspor, Göztepe ve Samsunspor gibi takımların da formasını giyen deneyimli stoper Alanyaspor'da forma şansı bulamamıştı. 17 Temmuz 2019'da Alanyaspor'a transfer olan Lokman Gör'ün 23 Temmuz'da çapraz bağları kopmuştu. Sezonu sakat olarak geçiren oyuncu sadece ligin son haftasında oynanan Konyaspor maçında 90 dakika forma giymişti. Mehmet AL / ALANYA