Demre’ye Rus akını başladı

RUSYA'DAN charter uçuşların başlamasıyla Antalya'ya gelen Rus turistler, kutsal saydıkları Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesine akın etmeye başladı. Rus turistler, Türkiye'de tatilin güvenli olduğunu belirterek, yakınlarını ve dostlarını tatile çağırdı. Noel Baba'yı ziyaret eden Rus turistler, ardından Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan yatlarla Kekova turuna çıktı. Rus turistler, yat üstünde önce Batık Kenti ardından Simena Antik Kenti'ni gezdi. Yatın önünde bir araya gelen Rus turistler, hep bir ağızdan 'Merhaba Türkiye', 'Türkiye çok güzel' mesajlarını verdi.