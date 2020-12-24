Kış mevsiminde karpuz yetiştirdi

ANTALYA'NIN Demre ilçesinde seracı Metin Coşkun'un (48), eylül ayında serasına kapya biber fideleri diktikleri sırada yedikleri karpuzun rastgele attıkları çekirdeklerinden 22 kök fide çıktı. Metin Coşkun'un aradan geçen 2 ayda 30'ya yakın karpuz meyvesi oluştu. Karpuzların her biri 8 ile 12 kiloya ulaştı. Hala meyve vermeye devam eden karpuzların her birini filelere koyan Metin Coşkun, yere düşmesini önlüyor. Karpuzlar bu fileler içinde olgunlaşmayı bekliyor. 12 kiloya ulaşan karpuzun birini kesen Metin Coşkun, olgunlaştığını gördü. Coşkun'un karpuzlarının tanesine 250 lira teklif geldi ancak 20 gün sonra tam olgunlaşacağı için bir süre daha beklemeye karar verdi.Demresporlu eski futbolcu, yat kaptanı Metin Coşkun, "İçeride 20- 25 karpuzumuz oldu. Takriben bunlar 10- 12 kilo. En küçüğü 8 kilo. Bu yaptığımız işi seneye de yapmayı düşünüyorum. Demre için alternatif bir üretim yapmayı düşünüyorum" dedi.