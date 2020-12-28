Zirvede gün batımı

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde bulunan Torosların en yüksek noktalarından biri olan 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı, koronavirüs salgınına karşın yine ilgi çekti. Finike'den Manavgat'a kadar uzanan Antalya'nın panoramik olarak izlenebileceği nadir alanlar arasında yer alan zirve özellikle gün doğumu ve batımında bunduğu görsel şölenle insanları kendisine çekiyor. Bu anlara tanık olmak isteyenler ise Olympos Teleferik ile zirveye taşınıyor.Olympos Teleferik Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Koyuncu, 2019'da 30 bini gün batımı turları kapsamında olmak üzere 350 bin kişiyi Tahtalı Dağı zirvesine taşıdıklarını bildirdi. Bu yıla da büyük beklentilerle başladıklarına değinen Koyuncu, kimsenin ön görmediği bir salgın sürecinin yaşanması nedeniyle tesislerinin 90 gün kapalı kaldığını hatırlattı.Koyuncu, turizm hareketliliğinin de düşmesiyle beklentilerini düşük tuttuklarını aktararak, "Gerekli tedbirleri alarak tesisleri açtık. Genel itibarıyla düşük bir sayı olmasına rağmen mevcut koşullar nedeniyle beklentimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. 2020 yılında zirveye taşıdığımız 150 bin misafirimizden yaklaşık 10 bini gün batımı turlarına katıldı" dedi. Koyuncu, ara verilen gün batımı turlarının gelecek yıl haziranda tekrar başlayacağını sözlerine ekledi.