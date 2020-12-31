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maçı çıkış yolu olacak

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Başakşehir maçı çıkış yolu olacak
SÜPER ligde liderliği Galatasaraya kaptırıp 27 puanla 3'ncü sıraya gerileyen Aytemiz Alanyaspor, yeni yılının ilk haftası 2 Ocak 2021 Cumartesi günü ağırlayacağı M.P. Başakşehir maçını çıkış olarak görüyor. Başakşehirspor hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından tam kadro Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde sürdüren turuncu yeşilli takımda moral seviyesinin yükseltilmesine çalışılıyor. ŞUT ÇALIŞMASI YAPILDI
Teknik Direktör Çağdaş Atan, antrenmanda defans ve stoperde görev alacak oyuncuları dikkatli olmaları için uyardı. Taktik ağırlıklı yapılan çalışmada, forvet ve orta sahada oyuncularına bol bol şut çalışması yaptırılması, Başakşehir karşısında oynanacak oyunun sinyallerini verdi.
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Başakşehir maçı çıkış yolu olacak
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