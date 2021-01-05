Eğitimde dev ortaklık

Türkiye ile Katar arasında yapılan çeşitli anlaşmalara eğitim konusu da eklendi. Özel Antalya Koleji, Katar'da Türk- Katar Koleji'ni kurmak üzere çalışmalarına başladı. Katar ve Türk yatırımcıların danışmanlığını yapan Touba Trade'nin rehberliğindeki yapılacak okulun bu yıl sonunda açılması hedeflendi.Antalya Koleji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sezgin Koca, Türk- Katar Koleji'nin Türkiye'deki okullarla öğrenci değişimi programları uygulayacağına söyledi. Öğrenciler ve aileleri için Türkiye'de özel programlar hazırlandığını anlatan Koca, "Seyahat acenteleri ve oteller ile anlaşmalar yapılacak. Katar'a iş için giden ailelerin çocuklarına da Türkçe eğitim vereceğiz. Ayrıca okulumuzda Cambridge Lisansı ile eğitim verilecek. Diploması tüm dünyada geçerli olacak" dedi.Touba Trade Yönetici Ortağı Mehmet Çelikay ise, Türk-Katar Koleji sayesinde iki ülke arasında eğitim ve kültür köprüsü kurulacağını belirtti. Çelikay, projenin özellikle Katar'ın insan kaynakları kalitesi açısından da son derece önemli olduğunu söyledi. Çelikay, "Türk yatırımcıların bu ülke ve sermayesini daha verimli kullanması açısından okulumuz yön çizecek. Okulumuzun Katar'ın insan kaynaklarını artırmak konusunda büyük faydası olacak. Çünkü kalifiye bir işçi bir ülkede çalışmayı kabul etmesi için eğitimine ve sanatına önem verir. Cezbedici bir kaynak var ise buraya gelir. Yoksa insan kaynağı çok pahalı hale gelir ve kalifiye olmayan insanlarla çalışmak zorunda kalır" diye konuştu.ULUSLARARASI eğitim programları konusunda deneyimli olan Antalya Koleji, Dışişleri Bakanlığı'nın Yurtdışı Okulları Merkezi (ZFA), Goethe Enstitüsü, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve Eğitim Bakanları Konferansı Pedagojik Değişim Servisi (PAD) ile ortaklaşa gerçekleştirdiği bir girişimi olan ve Geleceğin Ortakları (Schulen: Partner der Zukunft) anlamına gelen PASCH Okulu olarak kabul ediliyor. Özel Antalya Koleji, Konyaaltı, Manavgat ve Lara'da 3 ayrı kampusu ile eğitim sektöründe faaliyet gösteriyor.