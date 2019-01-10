Çin ve Kuzey Kore liderleri görüştü... Liderlerin gündeminde “Trump-Kim” zirvesi vardı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ülkesini ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki görüşmede, Trump-Kim zirvesi, nükleer sorun ve ikili ilişkilerin masaya yatırıldığı bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, dört günlük ziyaretinin ardından dün Çin'den ayrıldı. Xi ile Kim arasında yapılan görüşmenin içeriği ise iki ülkenin devlet medyası tarafından bugün açıklandı.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberinde, "İki lider, samimi ve dostça bir atmosferde, Çin-Kuzey Kore ilişkileri ve her iki tarafı ilgilendiren meselelerde derinliğine fikir alışverişinde bulundu ve önemli uzlaşılara vardı" ifadesi kullanıldı. Xi Jinping, görüşmede iki ülkenin geçtiğimiz yıl gösterdikleri somut eylemlerle Kore Yarımadası sorununda siyasi çözüm sürecini ilerletme kararlılıklarını ortaya koyduklarını belirtti. Çinli lider, iki ülkenin üst düzey temasları sürdürmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Xi, nükleer sorunla ilgili, Kuzey Kore'nin bölgede barış ve istikrarı sürdürmek, yarımadanın nükleerden arındırılmasını sağlamak için aldığı olumlu tedbirlerden övgüyle söz etti. Çinli lider, "Diyaloğun sürdürülmesi ve netice alınması, uluslararası toplumun ortak beklentisi ve mutabık olduğu nokta" şeklinde konuştu.



"ÇİN, KUZEY KORE VE ABD'NİN ORTA YOLDA BULUŞARAK UZLAŞMASINI UMUYOR"

Çin'in, Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleerden arındırılması yönündeki çalışmalarını ve Koreler arası ilişkilerin gelişmesini desteklediğini söyleyen Xi Jinping, Kuzey Kore ile ABD arasında zirveler düzenlenmesine ve bundan neticeler alınmasına destek verdiklerini ifade etti. Xi Jinping, "Çin, Kuzey Kore ve ABD'nin orta yolda buluşarak uzlaşmasını umuyor" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da bölgedeki gerilimin geçtiğimiz yıldan bu yana azaldığını, Çin'in bundaki önemli rolünün herkes tarafından bilindiğini dile getirdi. Kim, "Kuzey Kore, nükleerden arınma ve Kore Yarımadası sorununu diyalog ve istişareyle çözülmesi yönündeki duruşuna bağlı kalmayı sürdürecek, Kuzey Kore ve ABD liderleri arasındaki ikinci zirveden uluslararası toplumca memnuniyetle karşılanacak neticeler alınması için çaba harcayacak" diye konuştu.

Çin basınında, Xi Jinping'in Kuzey Koreli mevkidaşı için Pekin'in merkezindeki Büyük Halk Salonu'nda bir karşılama töreni düzenlediği belirtildi. Görüşmeler sonrasında Xi, eşi Peng Liyuan ile birlikte Kim ve eşi Ri Sol Ju onuruna bir akşam yemeği düzenledi. İki liderin görüşmelerine Çinli ve Kuzey Koreli üst düzey liderler de katıldı.

Sürpriz ziyaret, Donald Trump ile Kim Jong Un arasındaki ikinci zirvenin düzenlenmesi gündemdeyken gerçekleşmesiyle dikkat çekmiş, Pyongyang'ın Pekin ile olan sıkı bağlarını Washington'a bir kez daha hatırlatmayı istediği şeklinde yorumlanmıştı.

Kim, 2011 yılında göreve gelmesinin ardından Çin'i dördüncü kez ziyaret etti.

Öte yandan, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Kuzey Kore'ye ziyaret davetini kabul ettiği bildirildi. Kim, daha önceki ziyaretlerinde de Xi Jinping'i ülkesine davet etmişti. Çin liderinin, eylül ayında da Kuzey Kore'nin ulusal gününe katılacağı gündeme gelmiş, ancak Çin liderinin ziyareti gerçekleşmemişti.