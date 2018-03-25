Minik Defne istedi 112 eğitim verdi

Osman Hamdibey İlkokulu öğrencisi Defne Aydın, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne mektup yazarak, ilk yardım uygulamalarını öğrenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı İshak Şan ve 112 ekibi, okula giderek öğrencilere eğitim verdi. 112 ekibinin okullarına gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren minik Defne, "Bütün çocuklar bence bu projeye katılmalı. 112 ekiplerini burada gördüğümüz için çok heyecanlandık. Bir sürü şeyi yerinde öğrendik" dedi.

"YAŞAMA YOL VER" KAMPANYASI

112 Eğitim Birimi ve "Yaşama Yol Ver" Medya Kampanyası İl Koordinatörü Dr. Umut Özdemir ve 112 ekibinde yer alan sağlık görevlileri, Osman Hamdibey İlkokulu öğrencilerine, 112'nin ne zaman, hangi koşullarda aranması gerektiği konusunda bilgi verdi. Trafikte araçların ambulansa nasıl yol vermesi gerektiği, öğrencilerin "taşıt" ve "ambulansı" canlandırdığı uygulamayla gösterildi. "Ambulansa yol veriyorum, hayat kurtarıyorum" diye slogan atan çocuklar, ayrıca sağlık görevlilerin eşliğinde ambulanstaki cihazları inceledi.