37 puanla ligde kalırız

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 11. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in yerden yaptığı sert ortada, topa kale sahası içinde müsait durumda bulunan Musa Çağıran dokundu. Kaleci Volkan Demirel'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, yeniden Musa'ya çarparak auta gitti. 16. dakikada De Souza'nın uzak mesafeden sert vuruşunda, top kale direğinin dibinden dışarı çıktı. 45. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topa gelişine Ceyhun Gülselam'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARI GOLLER GELDİ

İkinci yarının 54. dakikasında Fenerbahçe golü buldu. Valbuena'nın sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, kaleci Karcemarskas'ın kontrol ettiği topta hakem Halil Umut Meler meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğine karar verdi ve Fenerbahçe öne geçti: 1-0. 60. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada rakibinin hatasıyla topla buluşan Giuliano, ceza yayına kadar taşıdığı topla rakiplerinden sıyrılarak içeri girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda yan direkten dönen meşin yuvarlak Soldado'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0. Mücadelede başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

'HAKEM OYUNUN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ'

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İlk olarak maça baskı altında çıktıklarını belirten Buz, "Fenerbahçe'yi analiz ettiğimiz zaman futbolcu kardeşlerimiz ilk yarıda ne yapmamız gerektiğini gösterdi. Maçtan sonra karşılaşmanın özetine baktım, 2 pozisyon var. Musa ve Ceyhun'un pozisyonları. Takım savunmasını iyi yapan bir Osmanlıspor vardı" dedi. Enteresan bir gol yediklerini vurgulayan İrfan Buz, "Şunu iddia ediyorum. Piero '5 santim içeride' diyor. Yardımcı hakemin o pozisyonu görme ihtimali sıfır. Hakem konuşacak değilim ama orada golü veriyorsunuz ve oyunun seyri değişiyor. Bizim açımızdan farklı bir yere gidiyor. Müsabaka ne kadar 0-0 gitse Fenerbahçe o kadar risk alacak, biz de geçiş oyunlarıyla pozisyon bulacağız. İkinci golü de biz hediye ettik. Bizim de pozisyonumuz vardı. Fenerbahçe kendi sahasında baskı altında ama bizim açımızdan da çok önemli bir müsabakaydı. Yardımcı hakemi tebrik ediyorum. Beş santim içerideki o pozisyonu görme ihtimali sıfır. Yardımcı hakemin oyunun seyrini değiştirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi ve Aykut hocayı 3 puan için tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Teknik adam ayrıca, kalan 6 haftada 9 puan almaları durumunda 37 puanla ligde kalacaklarını düşündüğünü söyledi.