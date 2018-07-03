Eryaman stadı Eylüle hazır

Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine yol açan haberlere açıklık getirmek için basın mensuplarıyla bir araya gelen Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz
"Stadın inşaatı durdu, stadyumda grev yapıyorlar, kimse çalışmıyor, stadyum yetişecek, yetişmeyecek gibi birçok haber sosyal medyada yer alıyor. Çalışmaların titizlikle devam ettiğini görün istedik. Sizi bilgilendirsin diye üst yapı koordinatörünü de çağırdık. Koordinatör Eylül'ün 15'inde
stadın teslim edileceğini ve maç oynanır hale geleceğini söyledi. Her şey hazır… Ufak tefek detaylar var ancak onları da hallettikten sonra yetişecek" dedi. ALIŞMAMIZ LAZIM Eryaman Stadı
bitene kadar maçları 19 Mayıs'ta
oynayacaklarını söyleyen Yılmaz
"Lige yeni çıktık. Bu lige alışmamız lazım. Ankara
dışında oynamamız bize ciddi zarar verir. Hem ekonomik hem de taraftarımız açısından zarar verir. Maçlarımızın Ankara'da
oynanması için girişimlerde bulunduk. Tahminim bu hafta sonuçlanır. 19 Mayıs
olabilir. 19 Mayıs'ın
yıkımı ya da yıkım ihalesi Eylül 15
ya da sonuna kadar ertelenebilir. Böyle bir şey olursa oynarız. Sadece turnikeler yeniden takılacak. Elektrik, su aboneliği yapılacak. Biz Allah
nasip eder, yetkililer de olumlu cevap verirse TSYD Kupası
maçlarıyla birlikte bu stat 15 Eylül'e
yetişene kadar maçlarımızı 19 Mayıs'ta
oynamayı planlıyoruz" diye konuştu. "BİR AN ÖNCE BİTİRİLECEK" BÜYÜKŞEHIR
Belediyesi Kontrol Amiri Selim Özyalçın ise"Stat en kısa sürede bitecek. Son aşamalara geldik. Ankara
gücü için koltuklar sarı lacivert olacak. Şuan da elektrik mekanik imalatlar son hızıyla devam ediyor. Daha sonra çevre düzenlenmesine geçilecek. Açılışı yapılacak en kısa sürede. Sıkıntımız yok şuanda. İlk amacımız sezona yetişmesiydi ama aksaklıklar çıkıyor tabi. En kısa sürede bitireceğiz. Gecikmesinin sebebi teknik şeyler, proje aksaklıkları oluyor haliyle. Hepsini çözdük şuanda bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.