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Bayram tatilinde şarampole uçtu

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Bayram tatilinde şarampole uçtu
'un Aşkale ilçesinde meydana gelen sında 1 kişi hayatını kaybetti. Aşkale ilçesine bağlı Taşağıl köyü yakınlarında meydana gelen trafik sında, 'dan Aşkale'ye Kurban Bayramı ziyaretine gelen Kaba ailesi piknik yapmak için köyün az ilerisindeki ağaçlık bölgeye gitti. Daha sonra otomobil sürücüsü , Aşkale'ye gidip bazı malzemeleri alıp piknik alanına geri dönüş yaparken şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Tolga Kaba (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaba'nın cenazesi Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Bayram tatilinde şarampole uçtu
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