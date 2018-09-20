Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > KEÇMEK’lerde kayıtlar başladı

’lerde kayıtlar başladı

Giriş Tarihi: 20.9.2018
KEÇMEK’lerde kayıtlar başladı
ÖZELLIKLE kadın istihdamının güçlendirilmesi ve aile ekonomisine katkı sağlanması hedefiyle hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları () 1 Ekim'de açılıyor. Kayıt işlemlerinin devam ettiği KEÇMEK'lere bilgi ve becerisini geliştirmek isteyenler herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın kayıt olabiliyor. Usta - çırak ilişkisinin öğretilerini modern eğitim sistemlerinin ilke ve prensipleri doğrultusunda birleştiren KEÇMEK'lerde, sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra; sergiler, seminerler, fuarlar, yayınlar, yarışmalar, panel-konferans gibi organizasyonlar da gerçekleştiriliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KEÇMEK’lerde kayıtlar başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN