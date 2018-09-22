Lale Meydanı’nda aşure dağıtıldı

SINCAN Belediyesi bolluk ve bereketin simgesi Muharrem ayı dolayısıyla Sincan merkezin yanı sıra İlçenin dört bir tarafında aşure ikramında bulundu. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı Muharrem ayında, Sincan Belediyesi ilçenin her köşesinde Sincan halkına aşure ikramında bulundu. Başkan Ercan Lale Meydanı
'nda aşure dağıtım noktasına gitti. Standın başına geçen Başkan Ercan'a AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da eşlik etti. Başkan Ercan ile İlçe Başkanı Arslanargun Sincan halkına tek tek aşure ikram etti.