Süslü kadınlar pedalladı

İZMIRLI kadınlar tarafından 2013
'te başlatılan ve kısa sürede ülke geneline yayılan 'Süslü
kadınlar bisiklet turu' etkinliğine Ankaralı
kadınlar da katıldı. Anıtkabir etrafında bisikletleri ile turlayan kadınlar, 'kadına saygı' ve kadınların gücüne dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Amaçlarının bisiklet kullanmaya teşvik etmek olduğunu belirten kadınlar "Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Avrupa Hareketlilik Haftası
kapsamında yapılan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için buradayız" dediler.