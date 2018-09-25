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kadınlar pedalladı

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Süslü kadınlar pedalladı
İZMIRLI kadınlar tarafından 2013'te başlatılan ve kısa sürede ülke geneline yayılan ' kadınlar bisiklet turu' etkinliğine Ankaralı kadınlar da katıldı. Anıtkabir etrafında bisikletleri ile turlayan kadınlar, 'kadına saygı' ve kadınların gücüne dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Amaçlarının bisiklet kullanmaya teşvik etmek olduğunu belirten kadınlar "Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için buradayız" dediler.
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Süslü kadınlar pedalladı
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