Osmanlı’dan saha isyanı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor'la 1-1 berabere kalan Osmanlıspor'da kaybedilen iki puan büyük üzüntü yarattı. Başkent ekibinin teknik direktörü Osman Özköylü, Osmanlı Stadı'ndaki zemin sorunu nedeniyle karşılaşmanın Bolu'ya alınmasının sonucu doğrudan etkilediğini söyledi. Özköylü, "Tarihte ilk defa bir maç, oynanmasına 1 gün kala iptal edildi. Bu da aslında çok akla mantığa sığmıyor. Bunun arkasında nasıl bir düşünce ve planlama var bilmiyorum. Belki de onlar haklıdır. Neticesinde bizim iki puanımıza mal oldu. Ankaragücü'nün de puanına mal oldu. Yapılacak bir şey yok, verilen karar bu" ifadelerini kullandı. Kendi takımını da eleştiren Özköylü, "Biraz daha önde baskı yapmalıydık. Çok geride kaldık ve oyunu kabul ettik" dedi.