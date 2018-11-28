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Osmanlı’dan saha isyanı

Elazığspor’la 1-1 berabere kalan mor-sarılı ekibin teknik patronu , maçlarının ’ya alınmasına sert tepki gösterdi: Deplasmanda gibiydik. Sahanın değişmesi iki puanımıza mal oldu

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018
Osmanlı’dan saha isyanı
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor'la 1-1 berabere kalan Osmanlıspor'da kaybedilen iki puan büyük üzüntü yarattı. Başkent ekibinin teknik direktörü Osman Özköylü, Osmanlı Stadı'ndaki zemin sorunu nedeniyle karşılaşmanın Bolu'ya alınmasının sonucu doğrudan etkilediğini söyledi. Özköylü, "Bir hafta öncesi İstanbulspor maçında saha şimdikinden daha kötüydü. Bu hafta ne hikmetse karşılaşma oynatılmadı. Tarihte ilk defa bir maç, oynanmasına 1 gün kala iptal edildi. Bu da aslında çok akla mantığa sığmıyor. Bunun arkasında nasıl bir düşünce ve planlama var bilmiyorum. Belki de onlar haklıdır. Neticesinde bizim iki puanımıza mal oldu. Ankaragücü'nün de puanına mal oldu. Yapılacak bir şey yok, verilen karar bu" ifadelerini kullandı. Kendi takımını da eleştiren Özköylü, "Aslında daha agresif ve tempolu başlamamız gerekiyordu. Biraz daha önde baskı yapmalıydık. Çok geride kaldık ve oyunu kabul ettik" dedi.
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Osmanlı’dan saha isyanı
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