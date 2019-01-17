Ankapark’ın kapıları ilkbaharda açılacak

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ANKAPARK İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Ankapark için düzenlenen ihaleyi kazanan 3 Türk ve bir Çinli firmanın 29 yıl işletme hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Tema parkın'nın alt yapı ve bazı ürün eksikliklerinin giderilmesi için uğraştıklarını anlatan Uzan, "Ankapark'ın açılışını ilkbaharda yapmayı planlıyoruz. Gecikeceğimizi düşünmüyorum" dedi.Uzan, oyuncakların kurulum ve testlerinin ilgili firmaların uzman ekipler tarafından yapıldığını belirterek, güvenliği birinci öncelik olarak dikkate aldıklarını vurguladı. Ankapark'taki ürünlerin testlerini Almanya merkezli uluslararası denetim firması TÜV'ün yapacak.Uzan, "Firmaların süpervizörlerini çağırıp dev oyuncakları onlar eşliğinde açıyoruz" dedi.