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’ın kapıları ilkbaharda açılacak

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Ankapark’ın kapıları ilkbaharda açılacak
ANKAPARK İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Ankapark için düzenlenen ihaleyi kazanan 3 Türk ve bir Çinli firmanın 29 yıl işletme hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Tema parkın'nın alt yapı ve bazı ürün eksikliklerinin giderilmesi için uğraştıklarını anlatan Uzan, "Ankapark'ın açılışını ilkbaharda yapmayı planlıyoruz. Gecikeceğimizi düşünmüyorum" dedi.

GÜVENLİK TESTİ
Uzan, oyuncakların kurulum ve testlerinin ilgili firmaların uzman ekipler tarafından yapıldığını belirterek, güvenliği birinci öncelik olarak dikkate aldıklarını vurguladı. Ankapark'taki ürünlerin testlerini Almanya merkezli uluslararası denetim firması TÜV'ün yapacak.Uzan, "Firmaların süpervizörlerini çağırıp dev oyuncakları onlar eşliğinde açıyoruz" dedi.
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Ankapark’ın kapıları ilkbaharda açılacak
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