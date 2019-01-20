Günışığıyla keşfedildiler

BUGÜN NELER OLDU

GÜNIŞIĞI Projesi, Türk Telekom ve Ey-Der tarafından hazırlanıp uygulanan, görme oranı yüzde 1 ila yüzde 10 olan ve yasal olarak "görme engelli" kabul edilen çocukların eğitsel rehabilitasyonunu içeren sosyal bir proje olarak tanımlanıyor. Altındağ Muammer Şahin Ortaokulu'nda öğrenim gören 14 yaşındaki Çağla Kıcır ve 13 yaşındaki Furkan Haktanır, "Okulumda Günışığı Projesi" ile aldıkları eğitimler sayesinde görme yetilerini geliştirmeyi başardı. Ey-Der Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Binici, eğitimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, işlevsel görme değerlendirmesi ve görme ölçümlerinin ardından çalışmalara başladıklarını söyledi. Çocukların görme alanlarının birbirinden farklı olduğunu ve az olan görme yetilerini daha iyi kullanmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Binici, "Göz egzersizleri yapmaya başlıyoruz ve mutlaka spor, müzik ve görsel sanatlar gibi yan becerileri de birlikte yürütüyoruz." dedi.Eğitimlere katılan Çağla Kıcır, piyano çalmayı öğrendiğini ve proje sayesinde 18 punto üzerinden okuma yaparak, yazma becerisini de geliştirdiğini ifade etti. Kıcır, aile ve okul hayatında büyük bir değişim yaşadığını belirterek, "Az görmek bence özel bir şey. Bu yüzden de beni heyecanlandırıyor. İlk başlarda insan kabullenemiyor ama sonradan alışıyorsunuz" dedi. Eğitimlerle görme yetisini geliştiren 8'inci sınıf öğrencisi Furkan Haktanır ise arkadaşlarıyla güzel dostluklar kurduğunu ve tüm arkadaşlarının okul içinde kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Haktanır, eğitimlerle okuldaki başarısının da arttığını ve sosyalleştiğini ifade ederek, "Eğitimlerden sonra, yürürken veya bir iş yaparken daha rahat ettim. Hedefim matematik öğretmeni olmak" dedi.