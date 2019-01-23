‘Söz veriyoruz, geri döneceğiz ilhan abi’

BUGÜN NELER OLDU

İlhan Cavcav'ın Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen törene Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav, futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı. Gençlerbirliği'nin İlhan Cavcav'ı hiçbir zaman unutmayacağını söyleyen Murat Cavcav, "Ölümünün ikinci yıl dönümü. Büyük duayen başkanımızı, kulüp başkanımızı, babamızı, herşeyimizi kaybettik. Kabri başında dua eden taraftarlarımıza, oyuncularımıza, dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Gençlerbirliği'ni sezon sonunda ona en büyük armağanı Süper Lig'e çıkarak verecek.ifadelerini kullandı.