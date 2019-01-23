Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > ‘Söz veriyoruz, geri döneceğiz ilhan abi’

‘Söz veriyoruz, geri döneceğiz ilhan abi’

Türk futbolunun “İlhan Ağabey’i”, G.Birliği’nin efsane başkanı ölümünün ikinci yıl dönümünde dualarla anılırken, kendisine ’e dönüş sözü verildi

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019
‘Söz veriyoruz, geri döneceğiz ilhan abi’
İlhan Cavcav'ın Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen törene Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav, futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı. Gençlerbirliği'nin İlhan Cavcav'ı hiçbir zaman unutmayacağını söyleyen Murat Cavcav, "Ölümünün ikinci yıl dönümü. Büyük duayen başkanımızı, kulüp başkanımızı, babamızı, herşeyimizi kaybettik. Kabri başında dua eden taraftarlarımıza, oyuncularımıza, dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Gençlerbirliği'ni sezon sonunda ona en büyük armağanı Süper Lig'e çıkarak verecek. En büyük hedefimiz, en büyük arzumuz bu. Bunu yapmak bizim boynumuzun borcu olsun. Camia olarak onu mutlu edeceğimize söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Söz veriyoruz, geri döneceğiz ilhan abi’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN