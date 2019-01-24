Evleri kuyumcu dükkânı olmuş

Ankara'daki hırsızlık olaylarının mercek altına alan Hırsızlık büro ekipleri 11 farklı olayı gerçekleştirdiği tespit edilen U.A. ile T.Ç. yakalandı. Zanlıların iri cüsselerine rağmen evlere rahatlıkla girdikleri gözlemlendi. Yapılan aramada 2 bin 229 TL, 6 dolar, akıllı telefon, 4 adet tuşlu telefon, 5 altın yüzük, saat,3 altın bileklik,3 gümüş küpe, 2 viski, sırt çantası, tornavida, eldiven, levye ele geçirildi. Zanlıların evde adeta kuyumcu dükkânı çıktı. Zanlıların kaldığı evde 33 farklı markaya ait kol saati,2 köstekli saat, 15 tesbih, 13 bakır süs eşyası, 4 altın bilezik, 10 gümüş yüzük,12 gümüş kolye, 4 gümüş bileklik, 4 altın kolye, 2 altın zincir, 2 altın bileklik,5 alyans yüzük,22 çift küpe, 12 kolye ucu, altın yüzük, fotoğraf makinesi, televizyon,5 sırt çantası,2 tabanca ve 17 fişek ele geçirildi. 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 mahkemeden aranma kaydı bulunan hırsızlık zanlısı U.A., tutuklandı. İşbirlikçi arkadaşı T.Ç. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.