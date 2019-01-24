Evleri kuyumcu dükkânı olmuş

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Ankara'daki hırsızlık olaylarının mercek altına alan Hırsızlık büro ekipleri 11 farklı olayı gerçekleştirdiği tespit edilen U.A. ile T.Ç. yakalandı. Zanlıların iri cüsselerine rağmen evlere rahatlıkla girdikleri gözlemlendi. Yapılan aramada 2 bin 229 TL, 6 dolar, akıllı telefon, 4 adet tuşlu telefon, 5 altın yüzük, saat,3 altın bileklik,3 gümüş küpe, 2 viski, sırt çantası, tornavida, eldiven, levye ele geçirildi. Zanlıların evde adeta kuyumcu dükkânı çıktı. Zanlıların kaldığı evde 33 farklı markaya ait kol saati,2 köstekli saat, 15 tesbih, 13 bakır süs eşyası, 4 altın bilezik, 10 gümüş yüzük,12 gümüş kolye, 4 gümüş bileklik, 4 altın kolye, 2 altın zincir, 2 altın bileklik,5 alyans yüzük,22 çift küpe, 12 kolye ucu, altın yüzük, fotoğraf makinesi, televizyon,5 sırt çantası,2 tabanca ve 17 fişek ele geçirildi. 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 mahkemeden aranma kaydı bulunan hırsızlık zanlısı U.A., tutuklandı. İşbirlikçi arkadaşı T.Ç. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.