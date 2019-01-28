Çöp evde yardım bekliyorlar

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Maddıdurumunun yetersiz olmasından dolayı bedensel engelli oğlunu akrabasına bırakmak zorunda kalan ve çöp evde zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan Feranis Doğan, "Bu durumdan bir an önce kurtulmak istiyorum" dedi. Aileye gıda ve eşya yardımında bulunan Pursaklar Ülkü Ocakları üyeleri ailenin rehabiliteye ihtiyacı olduğunu söyledi. Eşinden 10 yıl önce boşanan ve maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı bakamadığı için bedensel engelli oğlunu akrabasına bırakmak zorunda kalan Feranis Doğan, engelli kızıyla birlikte nefes almakta güçlü çekilen çöp evde yaşıyor. Yardım talebinde bulunan Doğan,"Yardım edecek kimsem yok, evimin içini gördünüz. İçeride çöp birikmesi Bahar'ın yüzünden. Çöp konteynerlerinden, sağdan soldan topladıklarını eve getiriyor. Bu durumun önüne geçemiyorum. Bana el uzatsınlar, maaşım yok. Yatacak yerim yok" dedi.