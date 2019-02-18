Altın değerinde 1 puan

por Toto Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü deplasmanda Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Mustafa Kaplan, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "10 kişi kalmasaydık 3 puan da alabilirdik. İyi bir mücadele oldu. Altın değerinde aldığımız 1 puan önemliydi. Kazanabilirdik de ama puanla döndüğümüz için de mutluyuz. Buraya kadar gelip bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"JOSUE'Yİ KESİNCE İŞİMİZ KOLAYLAŞTI"

Ankaragücü takımının faul sayısının fazla olmasının taktiksel olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Kaplan, "Akhisarspor'un analizini yaparken ligimizin en iyi ayağa pas yapan takımı olarak gördük. Onların pas trafiğini kesmemiz için oyuncularımıza taktiksel fauller yapabiliriz dedik. Maç içerisinde özelikle Josue ile Djedje'yi adam adama oynatmamızın sebebi buydu. Böylece onların pas trafiğini kilitledik. Önde Regattin, Barbosa ve Cikalleshi gibi oyunculara topun gelmemesi için taktik fauller yaptık. Akhisarspor takımının kaliteli bir oyuncu grubu var. Özellikle Josue gibi ayağı düzgün bir oyuncularını kilitledikten sonra bizim işimiz biraz daha kolaylaştı" değerlendirmesini yaptı.