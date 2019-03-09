Komşuyuz benziyoruz!

Ankaragücü'nün devre arasında PAOK'tan kiraladığı sağ bek Stelios Kitsiou uyum sorunu yaşamadı. Başkent ekibine transfer olduktan sonra 5 maçta da 90 dakika forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, iki ülke insanı arasında bir fark görmediğini dile getirerek, "Türkiye benim için farklı bir yerdi. Ben de bunu denemek istedim. Gerçekten geldiğime memnunum. Burada gerçekten iyi zaman geçiriyorum" dedi. Yunanistan ve Türkiye halkları arasında bir problem görmediğinin altını çizen Kitsiou, şöyle konuştu: "Aramızda bir fark görmüyorum. Sizler de çok arkadaş canlısınız. Gerçekten burada kendimi çok rahat hissediyorum. Buradaki herkesin bana davranışları güzel. Yunanistan ile Türkiye kültürü birbirine çok yakın. Burada farklı bir şey göremiyorum. Ülkemdeki hayat standartları nasılsa buradaki de aynı. Farklı değişik bir şey görmedim. İnsanlar bana yardımcı oluyor."

TARAFTARIMIZ ATEŞLİ

Kitsiou, kendi ülkesindeki taraftarlarla, sarı-lacivertli ekibin taraftarlarının birbirine çok benzediğini belirtip "Ankaragücü taraftarları da Yunan taraftarları gibi takımı ateşliyor ve destekliyor. Kalbimden geçen tek şey onlar için bu takımı çok iyi yerlere getirmek" ifadelerini kullandı.