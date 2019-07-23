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Daniel Candeias 2 yıllık imzayı attı

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Daniel Candeias 2 yıllık imzayı attı
G.BİRLİĞİ İskoçya ekibi Rangers'tan Daniel Candeias'ı kadrosuna kattı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde 31 yaşındaki kanat oyuncusu Candeias, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Başkan Murat Cavcav, "Kariyeri ortada, iyi bir oyuncu. İki yıllık bir anlaşma imzaladık. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını ümit ediyorum." dedi. 2016-17 sezonunda Alanyaspor forması da giyen Candeias ikinci kez Türkiye'de futbol oynayacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Daniel Candeias 2 yıllık imzayı attı
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