Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Pursaklar Kurban’ı bekliyor

Pursaklar Kurban’ı bekliyor

, ’nde bulunan kurban kesim ve satış alanında hazırlıklarını tamamladı. Başkan Çetin, “Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi

Giriş Tarihi: 9.8.2019
Pursaklar Kurban’ı bekliyor
BIR süre önce Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayan Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Mahallesi Kurusarı mevkiinde bulunan kurban satış ve kesim alanındaki çalışmalarını bitirdi. Alanda vatandaşların ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için gereken düzenlemeler tamamlandı. Kurban bayramında herhangi bir sorun yaşanmaması için kesim alanında kurban kesim testi gerçekleştirildi. 40 bin metrekarelik alana kurulan, günlük 500 kurban kesim kapasitesine sahip olan tesiste bin araçlık otopark, mescit, kafeteryalar ve sosyal alanlar bulunuyor. Bu tesisler de esnaflar ve besiciler daha nezih ve temiz bir ortamda hizmet verme imkanı bulabilecek. Vatandaşlar da rahatça kurban alışverişi yapıp kesim işini de kurban satış ve kesim alanında gerçekleştirebilecek. Satıcıların ihtiyaçlarını da gözeterek çalışmalarını tamamlayan Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı sonuna kadar alanda hizmet verecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pursaklar Kurban’ı bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN