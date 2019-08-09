Pursaklar Kurban’ı bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

süre önce Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayan Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Mahallesi Kurusarı mevkiinde bulunan kurban satış ve kesim alanındaki çalışmalarını bitirdi. Alanda vatandaşların ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için gereken düzenlemeler tamamlandı. Kurban bayramında herhangi bir sorun yaşanmaması için kesim alanında kurban kesim testi gerçekleştirildi. 40 bin metrekarelik alana kurulan, günlük 500 kurban kesim kapasitesine sahip olan tesiste bin araçlık otopark, mescit, kafeteryalar ve sosyal alanlar bulunuyor. Bu tesisler de esnaflar ve besiciler daha nezih ve temiz bir ortamda hizmet verme imkanı bulabilecek. Vatandaşlar da rahatça kurban alışverişi yapıp kesim işini de kurban satış ve kesim alanında gerçekleştirebilecek. Satıcıların ihtiyaçlarını da gözeterek çalışmalarını tamamlayan Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı sonuna kadar alanda hizmet verecek.