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Genç güreşçiler, Dünya Şampiyonası’na hazır

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Genç güreşçiler, Dünya Şampiyonası’na hazır
ESTONYA'DA düzenlenecek olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Milli takım hazırlıklarını tamamladı. Zorlu şampiyonada ilk olarak mindere serbest stildeki milli güreşçiler çıkacak. Teknik direktör Ruşan Çetin yönetimindeki Serbest Güreş Milli Takımı yarın Estonya'ya hareket edecek. Bu yıl hazırlık kamplarının oldukça verimli geçtiğini belirten Ruşan Çetin, "Avrupa şampiyonası öncesinde Niğde'de, sonrasında ise Elmadağ'da ve son olarak da Bursa TOHM merkezinde kamplar yaptık. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya almıştık. Şu an takımımızın form durumu Avrupa şampiyonasına göre daha iyi. Hedefimiz takım halinde ilk 3'e girmek ve madalya sayımızı artırmak" şeklinde konuştu.
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Genç güreşçiler, Dünya Şampiyonası’na hazır
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