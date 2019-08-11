Genç güreşçiler, Dünya Şampiyonası’na hazır

BUGÜN NELER OLDU

ESTONYA'DA düzenlenecek olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Milli takım hazırlıklarını tamamladı. Zorlu şampiyonada ilk olarak mindere serbest stildeki milli güreşçiler çıkacak. Teknik direktör Ruşan Çetin yönetimindeki Serbest Güreş Milli Takımı yarın Estonya'ya hareket edecek. Bu yıl hazırlık kamplarının oldukça verimli geçtiğini belirten Ruşan Çetin,şeklinde konuştu.